Чи видасть ГПУ Росії грузина, який воював за Україну в АТО - Єнін

У тому випадку, якщо Гії Цецвадзе на території Російської Федерації загрожують тортури або смерть, то українська сторона відмовить у його екстрадиції. Про це для грузинського телеканалу «Руставі 2» розповів заступник керівника Генеральної прокуратури України Євген Єнін, повідомивши про це на свій сторінці у Фейсбуці, передає replyua.net.
«Ми розуміємо про рівень своєї відповідальності щодо екстрадиції. Україна має безкомпромісний принцип – дотримуватися своїх міжнародних обов’язків. Відповідно до міжнародної конвенції, якщо будь-якій особі, яку ми готуємо до екстрадиції, загрожує смерть або тортури, то ми не будемо її передавати. Для цього у нас є відповідна комісія, яка займається перевіркою цього питання», - наголосив він.
«Коли перевірка закінчиться, і всі компетентні органи передадуть свої висновки, Генпрокуратура буде приймати кінцеве рішення, враховуючи всі нюанси, в тому числі і національні інтереси України. на сьогоднішній день ми тісно співпрацюємо та тримаємо контакт з нашими колегами в Грузії», - додав Єнін. Як відомо, Цецвадзе звинувачує Росія в тому, що він вбив людину на території РФ і вимагає його видачі для суду. Однак він також приймав участь в АТО як доброволець, тому якщо цей факт підтвердиться, - Україна відмовить Росії у його екстрадиції.