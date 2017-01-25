Супрун сделала заявление о дефиците лекарств в Украине

Ульяна Супрун, исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины, заявила о том, что сейчас не существует дефицита лекарственных препаратов, которые закупаются за деньги государства. Как сообщает replyua.net, такое заявление прозвучало в интервью Соне Кошкиной в прямом эфире 24 канала.
По словам Супрун, главной спекуляцией в медицинской сфере нашей страны она считает наличие или дефицит самых необходимых лекарственных препаратов, закупаемых за счет государственных средств. «В Минздрав я пришла в конце лета 2016 года, и на тот момент только 50 процентов лекарств были поставлены от 2015 года. Я смогла этот процесс разблокировать, и это было через месяц после моего прихода. Нам пришлось переписывать все технологические тендеры, и поэтому вместо того, чтобы купить за эти деньги семь тысяч стентов, мы закупили сразу одиннадцать тысяч», подчеркнула Супрун.
По ее словам, все закупки на текущий год начались уже в январе, и они должны быть завершены до марта 2017 года. Все финансирование было получено в начале января.