Ляшка знову поставили на місце. Тепер батьки особливих дітей

Всеукраїнська благодійна організації «Даун Синдром», яка складається з батьків хворих дітей, висловила своє обурення на адресу народного депутата та лідера Радикальної партії Олега Ляшка щодо його некоректних висловлювань стосовно даної хвороби. Як передає replyua.net, організація опублікувала відкритий листа на адресу політика.
«12-го та 17-го січня поточного року нардеп Ляшко під час виступів показав своє ставлення до проблеми хворих на синдром Дауна людей, дискримінуючи їх шляхом застосування слова «даун» у своїх промовах щодо діяльності українського уряду», - йдеться у повідомленні. Організація закликає кожного не вживати подібних порівнянь, особливо на публіці, оскільки громадяни України із синдромом Дауна мають такі ж самі права, як і інші.
У свою чергу Ляшко відмовився просити пробачення в урядовців, однак на своїй сторінці у Фейсбуці зазначив, що «любить дітей сонця». «Використання слова «даун» замість поняття «людина із синдромом Дауна» некоректне. Воно лише показує ваше зневажливе ставлення до людей з даною аномалією. Крім того, подібні висловлювання не йдуть вам на користь як політику. Зважаючи на те, що ви вирішили розмежувати «урядових даунів» та «сонячних дітей», доводить ваше розуміння щодо неприпустимості подібних висловлювань», - зауважили у «Даун Синдром».