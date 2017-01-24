Студентам не выплачивают стипендию

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Студенты украинских университетов жалуются на то, что им задерживают январскую стипендию. Представители университетов разводят руками и говорят, что Министерство образования не перечислило им средства для выплат стипендий за январь.Проректор Киевского университета им. Шевченко Владимир Бугров прокомментировал данную ситуацию и заявил, что если ранее деньги на стипендии и зарплаты преподавателей выделялись из специального фонда ВУЗа, то сейчас этим напрямую занимается Минобразования. Точные сведения, когда поступят средства, отсутствуют. По предварительной информации, администрации многих университетов уже предупредили студентов о задержке стипендий. Некоторые ВУЗы сообщают, что стипендию за январь студенты получат в феврале.Напомним, что с нового 2017 года изменились принципы начисления стипендий. Отныне ее будут получать 40-45 % бюджетников. Всё будет решать позиция студента в рейтинге, в котором будут учитываться как и учебная успеваемость, так и научные, гражданские и спортивные успехи учащихся. Также академическая и социальные стипендии отныне будут выплачиваться с разных бюджетов. Первая подпадает под руководство Минобразования, а вторая - Минсоцполитики.