У Києві затримали ще одного педофіла. На цей раз поліцейського

У Київській області за фактом розбещення неповнолітніх затримали 26-ти річного старшого сержанта поліції. Про це у вівторок, 24-го січня, повідомляє пес-центр Київської обласної прокуратури, передає replyua.net.
Горе-поліціянт зареєстрував фейкову сторінку у одній із соціальних мереж під дівчачим іменем та почав листуватися з 15-річним підлітком. Крім цього було встановлено, що чоловік відправляв хлопцю повідомлення, зміст яких ніс сексуальний характер: він пропонував йому статевий контакт. Потім, згідно з повідомленням, поліцейський домовився про зустріч з хлопчиком для того, щоб задовольнити свою статеву тягу нетрадиційним шляхом.
Також у прокуратурі зазначили, що на зустріч з педофілом школяр прийшов не сам, а зі своїм товаришем. Хлопцям вдалося затримати маніяка-педофіла та викликати поліцію. Наразі збоченцю повідомлено про підозру у кримінальному правопорушенні за статтею 156 частини 1 ККУ щодо розбещення неповнолітніх. «Суд обрав запобіжний захід підозрілому у вигляді домашнього арешту», - зауважили в прокуратурі. Як повідомлялося раніше, у Києві поліція затримала чоловіка-двірника, який прямо в під’їзді житлового будинку зґвалтував 8-річного хлопчика.