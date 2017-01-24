Украинским женщинам предлагают весьма экзотическую работу

В Украине увеличивается количество свободных вакансий, и количество безработных в стране сокращается, но, несмотря на это, многие соискатели все равно ищут высокооплачиваемую работу за рубежом, передает replyua.net со ссылкой на rabota.ua.
К примеру, украинские женщины очень часто стали интересоваться работой в самых экзотических государствах, и работодатели предлагают очень интересные вакансии. Компании Кувейта готовы предложить украинкам вакансии стюардессы, однако требования жесткие - рост не ниже 160 см, знание языков, возраст до тридцати лет. Однако заработная плата достигает 60 тысяч гривен в месяц. Массажистки с зарплатой около 27 тысяч гривен требуются в Южной Корее, но тут необходим опыт работы и знание тайского и традиционного массажа, арома-массажа.
Египетские компании готовы предложить украинским девушкам поработать в горячий туристический сезон аниматорами. Зарплата чуть меньше – порядка 20 тысяч гривен, однако и требования не столь жесткие. Девушки должны быть не старше 35 лет, приятной внешности, с опытом работы с маленькими детьми. Помимо зарплаты, фирмы готовы предложить бесплатные проживание, питание, перелет и медицинскую страховку.