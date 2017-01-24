Пользователи соцсетей взбудоражены лопатой Рената Кузьмина

У экс-заместителя главы ГПУ Рената Кузьмина правоохранителями была обнаружена лопата из золота, размер которой равен «обычной огородней», передает replyua.net. Как сообщила известная журналистка Соня Кошкина, соответствующая информация была предоставлена «в свое время высокопоставленным представителем команды Виктора Януковича, который в настоящее время скрывается от следствия на российской территории». Также на своей странице в соцсети Кошкина написала, что, видимо, Виктор Янукович от такой новости расплачется и ощутит себя реальным терпилой, так как лопата Кузьмина явно лучше, чем золотой батон.
Что касается реакции юзеров соцсетей, то она появилась моментально. Участники обсуждения данной новости не стали скупиться на комментарии и, применив фантазию, начали предполагать, какие еще интересные предметы в скором времени будут обнаружены у экс-высокопоставленных чиновников времен президентства Януковича.
Ранее на страницах соцсетей пользователи активно обсуждали новость, распространенную находящейся в РФ военной организации E.N.O.T. Согласно ей, планируется канонизация боевика Моторолы. Комменнтарии в преимуществе носили негативный характер.