У Києві перевіряють квартири, в яких немає лічильників на воду



ПАТ «Київводоканал» почав перевіряти столичні квартири, в яких не встановлені прилади обліку на воду. Про це у вівторок, 24-го січня, повідомляє прес-центр компанії,



Також у повідомленні вказується, що після перевірки буде проведено корегування розрахунків за водопостачання. Лише за 21-ше січня комунальники відвідали 32 будинки. «Загалом було перевірено стан облікових пристроїв холодної води, зняли контрольні показники. Також було проведено пояснювально-консультативну роботу. Боржникам роздали попередження про заборгованість. Також повертали підписані примірники договорів», - розповіли в «Київводоканалі».



«160 лічильників відразу були опломбовані. Ще 103 прилади обліку було внесено до реєстру як ті, які потребують перевірки. 176 боржників отримали повідомлення про наслідки несплати боргів», - додали у інформаційному листі. В той самий час у підприємстві зауважили, що подібні заходи відтепер будуть проводитися регулярно, оскільки вони принесли позитивні результати. Зокрема, наступна перевірка пройде 26-го січня.

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Горячая тема: Эксперт на пальцах объяснил, почему Украина вернет Крым: полуостров или будет украинским, или безлюдным ПАТ «Київводоканал» почав перевіряти столичні квартири, в яких не встановлені прилади обліку на воду. Про це у вівторок, 24-го січня, повідомляє прес-центр компанії, передає replyua.net . Зазначається, що перевірка проводиться з метою виявлення «неекономних» користувачів, які зловживають споживанням води.Також у повідомленні вказується, що після перевірки буде проведено корегування розрахунків за водопостачання. Лише за 21-ше січня комунальники відвідали 32 будинки. «Загалом було перевірено стан облікових пристроїв холодної води, зняли контрольні показники. Також було проведено пояснювально-консультативну роботу. Боржникам роздали попередження про заборгованість. Також повертали підписані примірники договорів», - розповіли в «Київводоканалі».«160 лічильників відразу були опломбовані. Ще 103 прилади обліку було внесено до реєстру як ті, які потребують перевірки. 176 боржників отримали повідомлення про наслідки несплати боргів», - додали у інформаційному листі. В той самий час у підприємстві зауважили, що подібні заходи відтепер будуть проводитися регулярно, оскільки вони принесли позитивні результати. Зокрема, наступна перевірка пройде 26-го січня.