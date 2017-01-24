В ГПУ напомнили Лещенко о необходимости прийти в суд

ГПУ озвучила очередную дату заседания в суде, на котором планируется рассмотреть причастность к коррупции нардепа Сергея Лещенко. Как передает replyua.net, причиной соответствующего решения стала неявка политика на предыдущее заседание. Предполагается, что следующее заседание по делу Лещенко состоится уже завтра. Помимо этого, в ГПУ сообщили, что если депутат и в этот раз проигнорирует судебное заседание, к его привлечению в суд будет задействована Нацполиция.
Как известно, в НАПК был составлен протокол, в котором сообщается о том, что нардеп Сергей Лещенко прибег к административному правонарушению в соответствии с первой частью статьи 175-5 относительно админправонарушений. Это произошло 6 декабря прошлого года. По информации НАПК, Сергею Лещенко был предоставлен подарок в виде скидки на покупку квартиры. Отмечается, что стоимость квартиры составляет 1 млн 801 тыс. 648 грн, и ее предоставил непосредственно застройщик.
Не исключено, что в связи с такой серьезной покупкой нардепа могут оштрафовать на сумму, равную в пределах 100 – 200 необлагаемых минимумов, а также конфисковать сам подарок. В интервью СМИ Лещенко заявил, что о приобретенной дорогой квартире он не жалеет.