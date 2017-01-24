Батони - минуле століття. Під час обшуку в Кузьмина знайшли золоту лопату

Під час обшуку в житловому приміщенні колишнього заступника керівника Генеральної прокуратури України Рената Кузьмина знайшли не золотий батон, а золоту лопату. Про це сьогодні, 24-го січня, повідомляє видання «Lb.ua», посилаючись на власні інформаційні джерела, передає replyua.net.
У повідомленні вказується, що обшук проводився в рамках одного з кримінальних проваджень, в якому головним фігурантом являється Кузьмин. Також зазначається, що факт проведення обшуків підтвердив і сам екс-заступник генпрокурора. За словами колишнього соратника Кузьмина, під час обшуків правоохоронці крім цінних паперів та дорогоцінностей знайшли золоту лопату. Незвичайний виріб за розмірами та формою повністю відповідав звичайнісінькому сільськогосподарському інвентарю, однак був зроблений із золота.
Як повідомлялося раніше, Генеральна прокуратура України підозрює колишнього заступника генпрокурора Рената Кузьміна у вчиненні тяжких злочинів, серед яких незаконне затримання, незаконне тримання під вартою та домашнім арештом. Також зазначалося, що екс-чиновнику загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років за вище перераховані правопорушення. Наразі триває слідство.