Эксперт подверг критике миф о «совковом» востоке

В беседе с журналистами издания «Апостроф» Владимир Вятрович, возглавляющий Институт национальной памяти, развенчал миф относительно того, что в восточных регионах Украины преимущественная часть населения против начатого властью процесса декоммунизации, передает replyua.net. В качестве подтверждения своих слов историк рассказал о недавно проведенных опросах мнения общества, результаты которых показали поддержку мероприятий по декоммунизации в пределах 52 – 54%.
«Даже если мы возьмем отсутствие реальной поддержки борьбы с коммунистическим прошлым среди названного показателя, то я уверенно могу сказать, что не менее трети точно яро выступают за декоммунизацию. И эта группа является наибольшей среди тех, кто не хочет поддерживать этот процесс или же кто к нему совершенно безразличен. Таким образом, нет никаких подтверждений мысли о том, что Восток против декоммунизации. В некоторой степени речь идет об определенном мифе», - отметил эксперт.
Владимир Вятрович уверен, что с большим негативом к декоммунизации относились жители южных и восточных областей Украины, так как именно там сосредоточивалась большая часть коммунистических памятников.