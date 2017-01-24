У прокуратурі розповіли про план захоплення влади на Львівщині

Одна із злочинних угрупувань, яка діє на території Львівської області, намагалася зібрати 100 осіб та видати їм зброю для того, щоб провести декілька терористичних актів та захопити владу в регіоні. Про це розповіла прес-секретар Львівської обласної прокуратури Гайовська Мар'яна Гайовська, передає replyua.net.
За її словами, п’ятеро осіб планували силовим методом захопити владу в Львівській області. З них четверо вже затримано. Одного з них вже засуджено, а ще трьох чекає судовий процес. «В їхні плани по захопленню влади входило зібрати близько 100 осіб, надати їм зброю та забезпечити грошима. Крім того, вони займалися збором інформації про те, де можна придбати незаконну зброю: автомати, пістолети тощо. А після того, як все буде готово, терористи планували захопити органи місцевих влад по всій території області, як це було з Донеччиною та Луганщиною», - розповіла Гайовська.
Крім того стало відомо, що бандити хотіли провести декілька підривів на залізничних шляхах області. Однак планам зловмисників завадили правоохоронні органи. Зазначається, що п’ятий зловмисник вже міг покинути межі України, або сховатися в окупованому Криму. Злочинці запевняють, що діяли самі і не мають кураторів.