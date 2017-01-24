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Журналіст запропонував власну формулу, яка допоможе повернути Крим

Журналіст запропонував власну формулу, яка допоможе повернути Крим
Для того, щоб вилікувати окупований Крим від чуми під назвою «русский мир», потрібно просто на деякий час материкову Україну повністю відгородити від півострова, щоб прихильники Росії там зрозуміли, з ким краще жити. Таку пропозицію зробив журналіст та громадський діяч Гордон Дмитро, передає replyua.net.

В той самий час він наголосив, що не буде означати, що Україна відмовилася від Криму, просто нехай півострів спробує пожити виключно за забезпеченні «могучої» Російської Федерації. «У мені зараз між собою сперечаються дві думки. По-перше, ніяка держава не має права розкидатися власними територіями. Нагадаю ще раз, Крим – це територія України. це підтверджує низка документів, в тому вислі і міжнародних. І якщо ми говоримо про прихильність до міжнародного права, справедливість та захист наших громадян, то Крим – це частина нашої держави, частина України», - наголосив він.

При цьому він запропонував також відгородитися від анексованого Криму, визнавши дану територію окупованою. За словами журналіста, тоді б проросійські кримчани зрозуміли б, що таке бути на забезпеченні «могутньої Росії». «Це другий варіант, який допоможе повернути Крим скоріше», - зазначив Гордон.
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