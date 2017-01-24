Антон Геращенко рассказал о рисках проведения в Украине внеочередных выборов

Нардеп Антон Геращенко, являющийся представителем партии «Народный фронт», в интервью одному из телеканалов заявил, что вопрос о проведении в Украине досрочных выборов в парламент не является в числе актуальных, передает replyua.net. По словам парламентария, ему уже надоело проводить подсчеты заявлений о том, что в стране обязательно нужно провести внеочередные выборы в высший законодательный орган. Геращенко считает, что если в Украине все же будет принято решение о роспуске ВР, страна неизбежно вернется под влияние Кремля.
Вместе с тем, нардеп уверен, что за последнее время украинской власти с успехом удалось провести важные реформы: это и запуск системы ProZorro, позволяющей осуществлять публичные закупки в режиме реального времени, и решение Кабмина о повышении размера минимальной платы до 3200 грн., и увеличение финансирования для СБУ, Нацгвардии и Нацполиции.
По мнению Антона Геращенко, начатые реформы обязательно должны быть доведены до конца, так как только таким образом украинские граждане смогут надлежащим образом дать оценку тому, как действовали правительство и другие органы власти. В связи с этим, подчеркнул Геращенко, говорить о необходимости проведения в Украине внеочередных выборов нет никакого смысла.