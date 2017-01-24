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Бочкала: необходимо ограничить вырубку леса в Украине

Бочкала: необходимо ограничить вырубку леса в Украине
Роман Бочкала, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что в Украине пора уже ограничить вырубку леса, причем в некоторых районах страны ее нужно полностью запретить, информирует replyua.net. «Необходим запрет на вырубку леса, а, если быть точнее, то конкретные ограничения.

Нужно разграничить районы – к примеру, в национальных парках вырубка должна быть полностью запрещена. Там нужно запретить даже санитарную выработку. А самое главное – нужно отобрать у лесхозов право на продажу», отмечает Бочкала. По его словам, нужно уже проводить прозрачные аукционы, чтобы лес покупали лишь тот, что разрешен к продаже. «Только такой способ будет цивилизованным и честным. Сейчас мы наблюдаем обратную картину. С лесом дела обстоят так же плохо, как и с украинским янтарем», отметил журналист.

Напомним, что в начале января в Одесской области обнаружили вагоны, перевозившие сосны. Преступники собирались вывести лес за границу. Сотрудниками Нацполиции было изъято около трех с половиной тысяч кубических метров лесопродукции на сумму почти три миллиона гривен.
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