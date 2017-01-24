Журналист спрогнозировал парад в Донецке после деоккупации Донбасса

В своей статье для Online.ua Айдер Муджабаев, известный журналист крымско-татарского происхождения, предположил, что после того, как находящиеся под временной оккупацией Донбасс и Крым вновь будут подконтрольными центральной власти Украины, там состоятся парады с участием ВСУ, передает replyua.net. Причем Муджабаев с большим оптимизмом ожидает парада как в Севастополе, так и в Симферополе.
По убеждению журналиста, украинская армия будет состоять из подразделений крымских татар, а танки ВСУ будут украшены, кроме государственного флага Украины, крымскотатарским флагом.
«Мне очень хочется, чтобы этот процесс прошел без кровопролитий. Я против войны, и это, дай Бог, произойдет после того, как в самой России полностью себя исчерпает идея «русского мира», а также обанкротится вся эта система, насквозь пронизана ненавистью ко всему человечеству», - отметил Айдер Муджабаев. При этом он подчеркнул, что после того, как произойдет полное и окончательное крушение нынешней власти в Кремле, ни на Донбассе, ни в Крыму никто даже не подумает начинать какие-либо сопротивления. Как известно, недавно между Айдером Муджабаевым и российским политиком Михаилом Ходорковским состоялась горячая дискуссия относительно принадлежности Крыма.