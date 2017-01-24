В Украине началась экономическая эмиграция

Около трех лет назад Украина столкнулась с политической эмиграцией, однако сейчас ситуация изменилась, и украинцы покидают страну из-за экономической нестабильности, сообщает replyua.net со ссылкой на Вести.
В стране были проведены различные социологические опросы и оказалось, что около трети всех граждан Украины готовы эмигрировать из страны, при этом в группе тех, кому удалось уехать, стало примерно на тридцать процентов людей больше. Кто покидает Украину, признается, что страна теряет молодых и умных, однако они уезжают лишь по той причине, что не видят перспектив. Несколько дней назад пользователи начали активно обсуждать пост Артура Оруджалиева, и мы об этом тоже писали. Автор поста написал о том, что Украина даже не пытается привлечь людей, и среди его знакомых много тех, кто уже уехал или сидит на чемоданах.
Негативно отреагировали патриоты, написавшие, что ни при каких обстоятельствах из Украины не уедут. Однако согласно опросу, проведенному в декабре, 34 процента наших граждан готовы уехать на ПМЖ в другую страну, если будет такая возможность. По словам экспертов, число украинцев, желающих уехать, за последнее время возросло на 20 процентов.