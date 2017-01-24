Эксперты рассказали о нестыковках в деле покушения на Антона Геращенко

Украинские эксперты акцентируют внимание на некоторые нестыковки в деле касаемо покушения на жизнь нардепа и советника главы МВД Антона Геращенко, которое удалось предотвратить сотрудникам СБУ, передает replyua.net. В интервью изданию «Апостроф» бывший глава главного следуправления СБУ Василий Вовк подчеркнул, что первая странность заключается в том, что у задержанных злоумышленников были обнаружены фотоизображения объекта покушения. Речь в данном случае идет о видном политическом деятеле, чье имя известно многим в Украине. По утверждению Вовка, весьма странно то, что убийцы, в процессе планирования преступлений, опасаются забыть его внешний вид и держат при себе фотографию, чтобы по ней затем провести сравнение.
Более того, Василий Вовк подчеркнул, что озвученная представителями силовых ведомств версия о мотивах убийства Геращенко достаточно слабая. Эксперт подчеркивает, что множество граждан Украины достаточно негативно говорят о России, но в соседнем государстве на это уже просто перестали обращать внимание.
Также эксперты сомневаются в причастности задержанных к спецслужбам РФ, так как результаты расшифровки разговоров по телефону, в ходе которых обсуждалось покушение, подтверждают их дилетантизм.