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Цены не пугают: в 2016-м в Украине увеличилось производство сигарет

Цены не пугают: в 2016-м в Украине увеличилось производство сигарет
За период минувшего 2016 года в Украинском государстве на шесть процентов до девяноста восьми миллиардов штук увеличилось производство табачных изделий (сигарет), о чем со ссылкой на Государственную службу статистики сообщает replyua.net.

Таким образом, в сообщении отмечается, что на территории Украинского государства количество произведенной сигаретной продукции, которая содержит в себе табак или же смеси растения с заменителями листьев, в минувшем 2016 году достигло количества, равного девяноста восьми миллиардов и двухсот миллионов штук. Стоит отметить, что это на почти шесть, а если точнее то на пять целых и семь десятых процента больше, чем это было произведено годом ранее. Отмечается также, что в декабре было произведено восемь миллиардов и девятьсот миллионов штук сигарет, а этом на полпроцента больше, нежели в ноябре 2016-го, и на один процент меньше, чем было изготовлено в декабре 2015-го.

Примечательно, что в этом случае все данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также не учитывая части земель в зоне боевых действий на украинском Донбассе.
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