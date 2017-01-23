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Стерненко запропонував захистити рідну мову на прикладі Латвії

Стерненко запропонував захистити рідну мову на прикладі Латвії
В Україні потрібно створити механізм проведення екзаменів з української мови а заснувати два види паспортів, як це вже було зроблено у Латвії. Про це заявив керівник одеської організації «Правий сектор» Стерненко Сергій, передає replyua.net.

Як відомо, у Латвії є два так би мовити «класи» людей: громадяни та негромадяни країни. Перші, які успішно склали екзамен на знання державної мови мають один паспорт та при цьому їм дають окремі привілеї. Інші – які не здали екзамену – отримують інший документ з іншими умовами. Стерненко переконаний, що таку саму систему потрібно впровадити і в Україні.

«Я є той, хто являється запеклим прихильником створення височенної бетонної стіни на кордоні з московією та глибоким ровом з крокодилами навколо неї. Але так як ми живемо в ХХІ сторіччі, то одним з таких «крокодилів» має стати українська мова. Потрібно не лише перевіряти рівень володіння мови при наданні громадянства, а й створити екзамени для тих, хто вже давненько являється громадянином України. Хочу ще раз наголосити, що приклад Латвії у цьому питанні найдоречніший», - зазначив активіст. Він переконаний, що вивчити українську мову росіянину при певному бажанні не буде важко.
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