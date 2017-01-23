У Європі неоднозначне бачення щодо мігрантів з України

За останній час потік мігрантів з України до країн Європейського союзу значно збільшився і буде збільшуватися й надалі. Про це розповів міжнародний експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Воля Володимир, передає replyua.net.
«Зважаючи на все, потік щорічної міграції з України буде зростати. Соціально-економічна ситуація в нашій державі бажає бути кращою. Сьогодні Польща та Угорщина спрощують правила для українських іммігрантів. Однак при цьому вони роблять все можливе для того, щоб до їхніх територій заїздили лише кваліфіковані та освічені Українці. Фактично ці країни хочуть підвищити якість трудових кадрів», - зазначив він.
Крім того експерт зауважив, що Центральна та Західна Європа вкрай збентежені потоком українських мігрантів. Саме через це, за словами Волі, Європарламент продовжує затягувати процес скасування візового режиму, оскільки не хоче допустити масової незаконної міграції. «Хоча безвізовий режим особливо ні на що і не вплине, однак в Європі хочуть мати більше важелів стримування українських мігрантів. Безвіз може лише дозволити виїзд на сезонні роботи, але при цьому це значно підвищить ризик того, що люди не будуть повертатися назад в Україну і залишатимуться нелегально», - зауважив він.