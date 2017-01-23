Луценко розповів про "повернення сторожил"

Близько 23% діючих та колишніх працівників прокуратури, яких було звільнено раніше, успішно пройшли етап конкурсного відбору і тепер знову працюють в органах місцевих прокуратур. Про це у понеділок, 23-го січня, у себе на Фейсбуці повідомив генпрокурор Юрій Луценко, інформує replyua.net.
При цьому, за словами голови ГПУ, інші 77% конкурсантів не мають досвіду роботи в органах прокуратури. «Нещодавно закінчилися конкурси на 600 вакантних посад до органів місцевих прокуратур. Після проходження тестів було відібрано 77 процентів правників, які не знаходилися в системі. Однак ці люди ще не мають досвіду роботи в прокуратурі, тому ми розраховуємо на свіжі погляди», - зазначив Луценко.
Як повідомлялося раніше, у листопаді минулого року генеральний прокурор Юрій Луценко призначив Володимира Уварова на посаду голови тільки-но створеної генеральної інспекції Генпрокуратури. Даний орган має займатися «чисткою» у всіх відділеннях прокуратур. Сам Уваров після призначення публічно заявив, що його головною метою буде ведення документації та притягнення до кримінальної відповідальності працівників прокуратури за вимагання та отримання неправомірних винагород.