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Порошенко закликав інші держави допомогти з звільненням заручників Кремля

Порошенко закликав інші держави допомогти з звільненням заручників Кремля
На сьогоднішній день українська сторона готова до рішучих дій з метою звільнення українських заручників, які опинилися жертвами російської агресії на території Росії та окупованому Донбасі. Про це у понеділок, 23-го січня, заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє український «Інтерфакс», передає replyua.net.

«Наразі Україна має як ніколи серйозні наміри звільнити своїх заручників, громадян Естонії, Польщі та інших держав, які знаходяться в полоні Кремля та проросійських терористів на Донбасі», - заявив Порошенко, виступаючи на прес-конференції у Таллінні. Крім того він наголосив, що ситуація з російськими заручниками значно складніша. «Все що ми можемо робити – це об’єднатися разом. Ввесь світ має стати проти російської агресії та заявити про права українських заручників. Така ситуація була у випадку із Солошенком, Афанасьєвим та іншими. Ми готові до рішучих дій, готові боротися за звільнення всіх полонених, зокрема, Сущенка та Сенцова», - наголосив глава держави.

Крім того Порошенко нагадав, що декілька тижнів тому українська сторона звільнила 15 заручників і того самого очікувала від Росії. «Ми зробили це, але російська сторона не відреагувала взаємністю», - підкреслив він.
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