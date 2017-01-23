У Маріуполі поліцейська собака виявила наркотики

Під час проведення контролю на залізничному вокзалі у Маріуполі поліцейська собака винюхала наркотики, які направлялися до Черкаської області. Про це у понеділок, 23-го січня, повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції Донеччини, передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, у понеділок в ході несення служби на території вокзалу поліцейський пес, якого навчали знаходити наркотики, «зупинив» для перевірки одного з перехожих, який виявився мешканцем Черкаської області. Під час проходження поблизу зловмисника, пес почав нервувати за подав голос. Це стало приводом для перевірки молодого хлопця 1997-го року народження. В ході перевірки було виявлено та конфісковано згорток газети з наркотичним засобом. За словами затриманого, він зберігав заборонену речовину для власного використання і не мав наміри її розповсюджувати.
Наразі проти молодика вирішується питання щодо порушення кримінального провадження за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів. Траву, схожу на коноплю, було передано на експертизу. На даний момент поліцейські займаються невідкладними оперативно-слідчими діями, проводять допит затриманого.