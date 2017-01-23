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Українські землі поступово звільняються: військові взяли стратегічну висоту поблизу Стаханова

Українські землі поступово звільняються: військові взяли стратегічну висоту поблизу Стаханова
На Донбасі ще півкілометра української землі звільнено від окупантів. За словами блогера Павла Правого, дивує, що пани «професійні українці» мовчать про перемоги наших військових, проте, як кричати «зрада» – так ціла стрічка в соцмережах забита, а тут – мовчання ягнят.

Блогер пише про те, що хтось може сказати, що просунулися на якісь 500 метрів – це мізер, особливо, коли про це говорити з теплих київських, львівських, рівненських, сумських кухонь, з теплих затишних офісів ті 500 метрів вбачаються дійсно крихітними, а масштаби перемоги меншають, перетворюючись на «поразку».

«Що відбулося насправді? Наші вояки відбили у ворога стратегічно важливі висоти в районі Алмазної та Стаханова. Висоти, з яких відтепер можна здійснювати вогневий контроль місцевості, прилеглої до цих міст, а також до траси Луганськ-Алечевськ-Дебальцеве. Там є одна дуже цікава дорога, яка з Дебальцевської траси через Комісарівку, Південну Ломоватку та Краснопілля і виходить на Брянку. Вона іде паралельно лінії фронту, тобто мовою військових – це рокада, дуже важлива для швидкого перекидання військ уздовж лінії зіткнення. Тепер їздити цією дорогою стало, м`яко кажучи, не дуже комфортно і безпечно», – зазначив Павло Правий.
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