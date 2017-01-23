Українські землі поступово звільняються: військові взяли стратегічну висоту поблизу Стаханова

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На Донбасі ще півкілометра української землі звільнено від окупантів. За словами блогера Павла Правого, дивує, що пани «професійні українці» мовчать про перемоги наших військових, проте, як кричати «зрада» – так ціла стрічка в соцмережах забита, а тут – мовчання ягнят.Блогер пише про те, що хтось може сказати, що просунулися на якісь 500 метрів – це мізер, особливо, коли про це говорити з теплих київських, львівських, рівненських, сумських кухонь, з теплих затишних офісів ті 500 метрів вбачаються дійсно крихітними, а масштаби перемоги меншають, перетворюючись на «поразку».«Що відбулося насправді? Наші вояки відбили у ворога стратегічно важливі висоти в районі Алмазної та Стаханова. Висоти, з яких відтепер можна здійснювати вогневий контроль місцевості, прилеглої до цих міст, а також до траси Луганськ-Алечевськ-Дебальцеве. Там є одна дуже цікава дорога, яка з Дебальцевської траси через Комісарівку, Південну Ломоватку та Краснопілля і виходить на Брянку. Вона іде паралельно лінії фронту, тобто мовою військових – це рокада, дуже важлива для швидкого перекидання військ уздовж лінії зіткнення. Тепер їздити цією дорогою стало, м`яко кажучи, не дуже комфортно і безпечно», – зазначив Павло Правий.