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"Таких треба просто викидати": Гройсман зробив декілька важливих заяв щодо контролю бізнесу

"Таких треба просто викидати": Гройсман зробив декілька важливих заяв щодо контролю бізнесу
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підтримує контроль за бізнесом без використання системи штрафних санкцій. Про це він розповів в рамках Форуму економічного розвитку регіонів у понеділок, 23-го січня, інформує replyua.net.

«Моя позиція – контроль без застосування штрафних санкцій. Моя головна задача не являється в зборі штрафів. Головне завдання – це якісний та надійний клімат для ведення бізнесу в Україні», - зазначив голова уряду. Крім того Гройсман сказав, що він бачить сенс у проведенні інспекцій, які «контролюють якість ведення бізнесу», однак являється великим противником того, щоб залякували підприємців.

«Всі, хто займається кошмаренням бізнесу являються для мене ворогами, яких я не можу зрозуміти. У мене від таких людей відвертає. Якби не камери, то це прозвучало б більш відвертіше. Я просто терпіти таких не можу, які йдуть на підприємства і починають чіплятися до будь-чого на рівному місці. Вони просто «ущербні». Приходять, виписують якісь штрафи… Чи може розраховують, що їм покладуть на лапу? Таких треба просто викидати за межі підприємства і більше не впускати», - наголосив прем’єр. Крім того Гройсман наголосив на важливості створення служби фінансових розслідувань вже у 2017 році.
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