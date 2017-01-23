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Тимчук: Бойовики будуть захоплювати нові території України

Тимчук: Бойовики будуть захоплювати нові території України
Народний депутат України, координатор «Інформаційного опору» Тимчук Дмитро заявив про те, що проросійські бойовики на Донбасі мають серйозні наміри захопити всю територію Станиці Луганської. Про це він завив в ефірі телеканалу «112 Україна», передає replyua.net.

«Не зважаючи на те, що згідно з «Мінськими угодами - 2» саме українська влада має контролювати дані території, бойовики можуть просто піти за принципом і почати спроби захоплювати нові території Луганщини, в тому числі і Станицю Луганську», - зауважив Тимчук. За його словами, даний район має для російсько-сепаратистських військ велике стратегічне, політичне та військове значення. «Бойовики будуть готові діяти у будь-який час, оскільки для них справа принципу – це головна рушійна сила. А тут ще й українські військовослужбовці зайняли нові позиції на колишньому Дебальцевському плацдармі. Фактично район Світлодарської дуги бойовикам не потрібен. Але ж ЗСУ зайняли нові позиції. Тому хід за терористами», - зазначив депутат. Як повідомлялося раніше, на сьогоднішній день українська армія має достатньо сили для того, щоб «видавити» з Донецької та Луганської областей проросійських терористів. Однак такий радикальний хід неодмінно призведе до відповідної реакції з боку РФ.
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