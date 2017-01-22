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Субсидии могут пересчитать без обращения граждан

Субсидии могут пересчитать без обращения граждан
Портал Domik.ua сообщает о том, что размер субсидий ЖКХ в Украине может пересчитываться без обращения граждан в соответствующие органы, и это может происходить в семи случаях согласно постановлению Кабмина за ноябрь 1995 года, передает replyua.net.

Автоматически, без обращения владельца жилья, размер компенсации могут пересчитать в случае изменения цен и тарифов на услуги, на оплату которых эта компенсация была оформлена, в случае утверждения правительством Украины новых размеров части расходов украинцев на оплату коммуналки, на приобретение жидкого и твердого бытового топлива, а также сжиженного газа. Кроме того, размер субсидии будет пересмотрен, если исполнительные органы утвердят даты начала и окончания отопительного сезона, отличающиеся от тех дат и периода, за который начисляется компенсация, если будет получена более точная информация о составе лиц, зарегистрированных на данной жилплощади, а также информация об обеспечении граждан коммунальными услугами или об изменении уровня доходов.

Пересмотрят размер компенсации и в том случае, если ранее субсидии предоставлялись не в полном объеме, если изменились социальные нормативы пользования ЖКУ, если начисляется стоимость тепла без счетчика с учетом температуры внешнего воздуха.
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