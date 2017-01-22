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Россия своими действиями разрушает и уничтожает все, в том числе себя – блогер

Россия своими действиями разрушает и уничтожает все, в том числе себя – блогер
В своем блоге для сайта «Обозреватель» писатель из Луганска Елена Степовая вспоминает свой родной город до того, как Путин развязал на Донбассе военные действия, передает replyua.net. По ее словам, на сегодняшний день областной центр имеет много общего с зомби, так как на улицах, домах и магазинах просто пусто. Нет ничего даже на многочисленных бигбордах, которые в свое время казались достаточно навязчивыми.

Степовая отмечает, что она мечтает, чтобы все украинцы посмотрели на Луганск до начала войны и на его нынешнее состояние, после прихода сюда «русского мира». Вместе с тем, блогер соглашается, что до разрушенного тем же Путиным Алеппо еще далеко. Также писательница считает, что некоторым ее согражданам, тоскующим по советской империи и считающих россиян «братьями», ежедневно нужно смотреть новостные выпуски из страны-агрессора, причем из каждого российского города, поскольку только так можно увидеть «шатание глиняного колосса, держащегося из последних сил».

В завершении своего поста Елена Степовая делает вывод, что все, что приходит из России, провоцирует убийство, и на этом она постоянно настаивает с первого дня начала агрессивных боевых действий на Донбассе. Россияне убили даже самые обычные трамваи. «Русский мир все разрушает», в том числе себя.
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