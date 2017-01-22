валюта
СпецтемаГенералы США удивились ноу-хау украинских военных в Харькове

Для возвращения Донбасса Украине нужна стратегия – Сергей Таран

Для возвращения Донбасса Украине нужна стратегия – Сергей Таран
По мнению главы правления Центра социологических и политических исследований Сергея Тарана, украинской власти нужно начинать подготовку к возвращению ныне находящихся под оккупацией территорий Донбасса, однако для успешной реализации этой цели необходимо наличие четкой стратегии и разработка контрмер для реагирования, передает replyua.net.

Эксперт подчеркнул, что нынче населению Донецкой и Луганской областей приходится жить в совершенно иных условиях. Множество инфраструктурных объектов разрушены. Кроме того, продолжил Таран, остается неясно, как будет в дальнейшем функционировать власть из-за ее нечеткого формата. И все это должно стать предметом дискуссий и обсуждений. По мнению политолога, к процессу возвращения Донбасса активно нужно привлекать общественность. И в целом, Украину ожидает достаточно серьезный вызов, в частности, финансовый в плане того, как возвратить оккупированные территории.

Сергей Таран уверен, что процесс возобновления власти Киева на Донбассе нужно разделить на несколько этапов. Прежде всего, необходимо восстановить контроль над границей и на некоторое время запретить проводить на подконтрольных террористам территориях выборы. Благодаря подобной практике можно обновить инфраструктуру и информационный круг украинского государства. И только по завершении этого, делает вывод Таран, есть смысл говорить о возвращении Донбасса под контроль Киева.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Муждабаев: украинских политиков, побывавших на инаугурации Трампа, нужно расстрелять
Важное за сутки
21 янв 2017
13079

"Хто цей однорукий тип": В мережі помітили цікаву деталь з інавгурації Трампа

Під час інаугураційного процесу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа супроводжував підозрілий чоловік зі штучною рукою. Про це повідомили у одній із спільнот у соціальній мереж Фейсбук,

21 янв 2017
10793

У Путіна відреагували на слова Трампа щодо скасування санкцій в обмін на скорочення ядерного арсеналу

Одночасне скорочення ядерного потенціалу в Сполучених Штатах та Російській Федерації неможлива процедура, оскільки це призведе до порушення ядерного паритету. Про це сьогодні, 21-го січня, заявив

Последние новости

Киев заработал 19 миллионов гривен за счет туристического сбора

Посол РФ в Литве резко прокомментировал строительство стены на границе

Дипломат: українців треба негайно рятувати, запустивши програму національної ідентичності

Растет число жертв в результате крушения поезда в Индии

Субсидии могут пересчитать без обращения граждан

У Меркель есть шансы остаться при власти – эксперт

Политолог оценил вероятность «сдачи» Трампом Украины Путину

Марин Ле Пен: Европе нужно проснуться и последовать примеру США

Спайсер рассказал о первых встречах Трампа с мировыми лидерами

Советник Порошенко озвучил оптимистический прогноз по США и Трампу

Россия своими действиями разрушает и уничтожает все, в том числе себя – блогер

Папа Римский Франциск заявил о появлении фашизма в Европе из-за популизма

Для возвращения Донбасса Украине нужна стратегия – Сергей Таран

Крушение поезда в Индии: десятки погибших, более ста пострадавших

Белковский: Трамп не сдаст Украину России полностью из-за своей прагматичности

У Трампа обвинили СМИ за «неправдивое» освещение инаугурации

Спасательная операция в Италии: живыми найдены 11 человек

Синоптик: Украину накроет антициклон «Бригитта»

Ученые: летом 2017 года человечество дождется прибытия НЛО

Бутусов: посты об эмиграции из Украины правдивы, но я не уеду и не сдамся

 Новости за день