Для возвращения Донбасса Украине нужна стратегия – Сергей Таран

По мнению главы правления Центра социологических и политических исследований Сергея Тарана, украинской власти нужно начинать подготовку к возвращению ныне находящихся под оккупацией территорий Донбасса, однако для успешной реализации этой цели необходимо наличие четкой стратегии и разработка контрмер для реагирования, передает replyua.net.
Эксперт подчеркнул, что нынче населению Донецкой и Луганской областей приходится жить в совершенно иных условиях. Множество инфраструктурных объектов разрушены. Кроме того, продолжил Таран, остается неясно, как будет в дальнейшем функционировать власть из-за ее нечеткого формата. И все это должно стать предметом дискуссий и обсуждений. По мнению политолога, к процессу возвращения Донбасса активно нужно привлекать общественность. И в целом, Украину ожидает достаточно серьезный вызов, в частности, финансовый в плане того, как возвратить оккупированные территории.
Сергей Таран уверен, что процесс возобновления власти Киева на Донбассе нужно разделить на несколько этапов. Прежде всего, необходимо восстановить контроль над границей и на некоторое время запретить проводить на подконтрольных террористам территориях выборы. Благодаря подобной практике можно обновить инфраструктуру и информационный круг украинского государства. И только по завершении этого, делает вывод Таран, есть смысл говорить о возвращении Донбасса под контроль Киева.