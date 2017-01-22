Рост экономики в Украине слишком медленный из-за отсутствия радикальных реформ

В текущем году темпы экономического роста в Украине будут очень медленным, поскольку в стране не проводится достаточное количество реформ. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, ситуацию с экономикой обсуждали в передаче Перша шпальта.
В программе были опрошены известные экономисты, и они заявили, что экономика страны будет развиваться в 2017 году, однако не такими стремительными темпами, каких ожидают многие украинцы. По словам эксперта Олега Устенко, экономика Украины начала выходить из-за угла, и в прошлом году был незначительный рост, а в текущем году он может достигнуть двух процентов, и это неплохо.
Эксперты также заявили, что Украина уже успела отойти от шока, вызванного потерей российского рынка, куда поставлялось примерно тридцать процентов экспорта до начала военных действий. Устенко отметил, что в Украине все равно бы начался кризис, даже, если бы конфликта не было – продукция и оборудование на предприятиях сильно устарели, и в течение пяти лет украинская продукция в любом случае была бы вытеснена с российского рынка.