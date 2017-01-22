валюта
СпецтемаГенералы США удивились ноу-хау украинских военных в Харькове

Рост экономики в Украине слишком медленный из-за отсутствия радикальных реформ

Рост экономики в Украине слишком медленный из-за отсутствия радикальных реформ
В текущем году темпы экономического роста в Украине будут очень медленным, поскольку в стране не проводится достаточное количество реформ. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, ситуацию с экономикой обсуждали в передаче Перша шпальта.

В программе были опрошены известные экономисты, и они заявили, что экономика страны будет развиваться в 2017 году, однако не такими стремительными темпами, каких ожидают многие украинцы. По словам эксперта Олега Устенко, экономика Украины начала выходить из-за угла, и в прошлом году был незначительный рост, а в текущем году он может достигнуть двух процентов, и это неплохо.

Эксперты также заявили, что Украина уже успела отойти от шока, вызванного потерей российского рынка, куда поставлялось примерно тридцать процентов экспорта до начала военных действий. Устенко отметил, что в Украине все равно бы начался кризис, даже, если бы конфликта не было – продукция и оборудование на предприятиях сильно устарели, и в течение пяти лет украинская продукция в любом случае была бы вытеснена с российского рынка.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Муждабаев: украинских политиков, побывавших на инаугурации Трампа, нужно расстрелять
Важное за сутки
21 янв 2017
22698

Путин готовит «дембельский аккорд» перед уходом из Донбасса – ветеран АТО

В интервью журналистам «Обозревателя» Юрий Колесников, являющийся военным экспертом и ветераном АТО, заявил, что подконтрольные Путину войска на оккупированном Донбассе начали очистку лесопосадки для

21 янв 2017
16770

«Баян» больше не сыграет: под Донецком продолжается зачистка боевиков

В Донецкой области, в населенном пункте Новолуганское, сотрудники правоохранительных органов смогли задержать бывшего боевика с позывным «Баян», который пытался затеряться среди местных жителей,

21 янв 2017
11401

"Хто цей однорукий тип": В мережі помітили цікаву деталь з інавгурації Трампа

Під час інаугураційного процесу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа супроводжував підозрілий чоловік зі штучною рукою. Про це повідомили у одній із спільнот у соціальній мереж Фейсбук,

Последние новости

Ученые: летом 2017 года человечество дождется прибытия НЛО

Бутусов: посты об эмиграции из Украины правдивы, но я не уеду и не сдамся

Российских биатлонистов полностью оправдали: в докладе Макларена нет ни одного доказательства употребления допинга

Штайнмайер: избрание Трампа – конец миропорядка в 21 веке

Пономарь: данные про сковородку Трампа подтвердились

Рост экономики в Украине слишком медленный из-за отсутствия радикальных реформ

Фанаты в шоке: Голди Хоун подтвердила новость о романе дочери с Брэдом Питтом, - скоро актер переедет к «теще»

«Хохма» дня: «лучшего друга» Трампа не пустили на инаугурацию, и он стал лишним на празднике жизни вместе с простыми американцами, - фото

Евродепутат из Германии съездил в Крым на деньги россиян

Стало известно, чем занялся Барак Обама в «первый выходной»

СМИ узнали имя нардепа, которого спецслужбы РФ планировали убить в Киеве

«Думала взорвать Белый дом»: Мадонна выступила на Марше женщин в США

На Charlie Hebdo подают в суд из-за карикатуры на трагедию в Италии

«Одно препятствие»: астролог Росс сделал прогноз по безвизу для Украины

Манн: эти люди хоть осознают глубину своего падения?

Стоп Путин! Стоп война! - фоторепортаж

США не будут принимать участие в переговорах по Сирии

В ГУР рассказали о «хитростях» российских военных на Донбассе

Польша получила американские ракеты класса "воздух-земля"

Муждабаев: российская пропагандистская машина полна парадоксов

 Новости за день