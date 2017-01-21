СМИ узнали имя нардепа, которого спецслужбы РФ планировали убить в Киеве

В настоящее время СБУ официально не подтверждала факт того, что именно Геращенко являлся целью двух задержанных граждан Украины, которые были досрочно освобождены из мест лишения свободы в оккупированном Крыму. СМИ уже публиковали информацию о том, что заказчиком этого преступления якобы является мужчина по имени Андрей Тихонов, который ранее проживал в Харькове, а затем в оккупированной части Луганской области. В настоящее время, согласно источникам, мужчина укрывается в Белгороде.
Напомним, 21 января 2017-го года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтверждал факт подготовки российскими спецслужбами резонансного преступления в Киеве. Грицак не раскрывал личность нардепа, но сообщал, что это — мужчина. По имеющимся у СБУ данным, мотивом преступления являлась государственная и общественная деятельность нардепа — преступники хотели взорвать политика в собственном автомобиле.