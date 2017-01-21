валюта
СпецтемаБлогер: сегодня жители Липецка освободились от рабства Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы

СМИ узнали имя нардепа, которого спецслужбы РФ планировали убить в Киеве

Украинские СМИ выяснили имя народного депутата Верховной рады, на которого готовилось резонансное покушение в Киеве. Как передаёт replyua.net со ссылкой на источники «Цензор.Нет», СБУ удалось предотвратить покушение на Антона Геращенко. Какие-либо иные подробности пока не разглашаются, однако утверждается, что именно его планировали убить в Киеве посредством самодельного взрывного устройства двое российских агентов украинского происхождения.

В настоящее время СБУ официально не подтверждала факт того, что именно Геращенко являлся целью двух задержанных граждан Украины, которые были досрочно освобождены из мест лишения свободы в оккупированном Крыму. СМИ уже публиковали информацию о том, что заказчиком этого преступления якобы является мужчина по имени Андрей Тихонов, который ранее проживал в Харькове, а затем в оккупированной части Луганской области. В настоящее время, согласно источникам, мужчина укрывается в Белгороде.

Напомним, 21 января 2017-го года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтверждал факт подготовки российскими спецслужбами резонансного преступления в Киеве. Грицак не раскрывал личность нардепа, но сообщал, что это — мужчина. По имеющимся у СБУ данным, мотивом преступления являлась государственная и общественная деятельность нардепа — преступники хотели взорвать политика в собственном автомобиле.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Путин готовит «дембельский аккорд» перед уходом из Донбасса – ветеран АТО
Важное за сутки
21 янв 2017
20920

Путин готовит «дембельский аккорд» перед уходом из Донбасса – ветеран АТО

В интервью журналистам «Обозревателя» Юрий Колесников, являющийся военным экспертом и ветераном АТО, заявил, что подконтрольные Путину войска на оккупированном Донбассе начали очистку лесопосадки для

21 янв 2017
15611

«Баян» больше не сыграет: под Донецком продолжается зачистка боевиков

В Донецкой области, в населенном пункте Новолуганское, сотрудники правоохранительных органов смогли задержать бывшего боевика с позывным «Баян», который пытался затеряться среди местных жителей,

21 янв 2017
14805

Стало известно имя мирового лидера, с которым Трамп встретится после инаугурации

Первым мировым лидером, с которым новый американский президент может встретиться уже в ближайшие дни, скорее всего, станет Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании. Как информирует replyua.net со

Последние новости

Евродепутат из Германии съездил в Крым на деньги россиян

Стало известно, чем занялся Барак Обама в «первый выходной»

СМИ узнали имя нардепа, которого спецслужбы РФ планировали убить в Киеве

«Думала взорвать Белый дом»: Мадонна выступила на Марше женщин в США

На Charlie Hebdo подают в суд из-за карикатуры на трагедию в Италии

«Одно препятствие»: астролог Росс сделал прогноз по безвизу для Украины

Манн: эти люди хоть осознают глубину своего падения?

Стоп Путин! Стоп война! - фоторепортаж

США не будут принимать участие в переговорах по Сирии

В ГУР рассказали о «хитростях» российских военных на Донбассе

Польша получила американские ракеты класса "воздух-земля"

Муждабаев: российская пропагандистская машина полна парадоксов

Мимика и жесты Трампа на инаугурации свидетельствуют о его уязвимости - эксперт

Казус Буша-младшего на инаугурации Трампа «взорвал» соцсети

Дипломат: стаття Пінчука в американській пресі є соромом для нинішньої України

Украинские БТР-амфибии успешно испытали в Индонезии

Последствия мощного землетрясения в Италии: подробности

Кумовья Ющенко и Саакашвили полные антиподы

Манн: Трамп сделал сразу два важных назначения

«Поговорили с Трампом»: Чалый привлёк внимание главы США к Украине

 Новости за день