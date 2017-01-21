«Одно препятствие»: астролог Росс сделал прогноз по безвизу для Украины

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Известный астролог Влад Росс сделал очередной прогноз для Украины. На этот раз он выяснил, как скоро Европейский союз и Украина объявят безвизовый режим. Как передаёт replyua.net со ссылкой на интервью Росса «Обозревателю», для безвиза между Украиной и Европой осталось «одно препятствие» — на этот раз безвизовому режиму мешают выборы во Франции.По его словам, Украина с точки зрения астрологии должна была получить безвиз ещё в прошлом году, тогда же должен был быть урегулирован и конфликт на юго-востоке государства. Прогноз Росса свидетельствует о том, что именно французские выборы станут камнем преткновения для процесса получения безвизового режима с Евросоюзом.Между тем, президент Украины Пётр Порошенко недавно заявлял, что Украина получит безвиз с Евросоюзом уже в считанные недели. Комментируя такое заявление главы государства, Росс отметил свою «оптимистичную позицию», хотя и намекнул, что всякий раз, когда Порошенко даёт грандиозные обещания, они имеют свойство не сбываться.