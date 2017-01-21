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«Поговорили с Трампом»: Чалый привлёк внимание главы США к Украине

«Поговорили с Трампом»: Чалый привлёк внимание главы США к Украине
Украинский посол в США Валерий Чалый рассказал журналистам, что у него уже состоялся «позитивный разговор» с прошедшим накануне процедуру инаугурации 45-м президентом США Дональдом Трампом. По его словам, данный разговор был инициирован с целью предотвращения возможности ситуации, в которой вопросы Украины остались бы без внимания нового американского лидера. Как передаёт replyua.net со ссылкой на комментарий посла, беседа была непродолжительной, но конструктивной.

В частности, Чалый отметил, что разговор на тему Украины с Трампом у него состоялся ещё за два дня до официального вступления новоизбранного лидера в Должность — это произошло в рамках прединаугурационных мероприятий. Кроме того, Чалый констатировал, что для Украины сейчас важно работать над обеспечением прямого контакта Киева и Вашингтона на самом высоком уровне, и его беседа с Трампом «служила развитию такого диалога».

Тем не менее, Чалый не смог раскрыть все детали состоявшегося разговора, однако отметил, что работа над построением украинско-американского диалога не является простой. Недавно сообщалось, что нынешний посол Украины в США уже передал представителям новой власти список вопросов, которые являются приоритетными — среди них сотрудничество в сфере безопасности, глубинные украинские реформы, деоккупация Крыма и Донбасса, а также институциональные механизмы.
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