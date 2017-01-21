Подробности подготовки покушения ФСБ на нардепа раскрыли в СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в субботу, 21 января 2017-го года, раскрыл подробности покушения на неназванного народного депутата Верховной рады. По словам Грицака, СБУ в настоящее время считает причастными к этому готовящемуся резонансному преступлению в Киеве спецслужбы России, в частности, ФСБ. Несмотря на то, что личность депутата, на которого готовилось покушение с целью убийства, пока не раскрывается, Грицак уже сообщил возможные мотивы преступников.
Как отметил глава СБУ, причиной покушения на нардепа в настоящее время считается его государственная или общественная деятельность. Такие выводы были сделаны по итогам изучения всех имеющихся у представителей СБУ материалов. В настоящее время Служба безопасности Украины обеспечивает защиту политика, ввиду чего его личность не может быть раскрыта в СМИ. Тем не менее, Грицак отметил, что это — мужчина.
Напомним, 21 января стало известно, что накануне были задержаны двое судимых украинцев, которые готовили покушение на нардепа. Координация этого преступления, как предполагается, осуществлялась с российской территории. Подозреваемым в организации преступления, в рамках которого нардепа планировали взорвать при помощи самодельной взрывчатки, является россиянин 1965 года рождения, который в настоящее время скрывается в Белгороде. Двое исполнителей украинского происхождения уже были задержаны правоохранителями.