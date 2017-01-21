Грицак розповів про деталі замаху на життя нардепа в Києві

Підозрювані у спробі вбивства народного депутата України керувалися наказами від російських спецслужб. Зловмисники, намагаючись ліквідувати свою жертву, заклали їй в машину чималий вибуховий пристрій. Про це під час прес-конференції розповів керівник Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє «УНІАН», передає replyua.net.
За його словами, всім процесом операції щодо спроби вбивства народного депутата керували з Російської Федерації ніхто інші як представники ФСБ. В той самий час Грицак відмовився називати будь-які імена, пояснюючи це можливо шкодою слідству. В той самий час він зазначив, що затримані зловмисники – громадяни України, що один з них 1980-го року народження родом з Донецької області, інший – 1978-го року народження родом з нині окупованого Криму.
Глава СБУ також зазначив, що обидва мають по декілька судимостей за крадіжки та розбійні напади. Обидва вони відбували покарання у колонії Криму. Після звільнення поїхали до Росії, потім повернулися до України. «У Служби безпеки є підозри, що дані особи ще мали б відбувати покарання, однак їх було достроково звільнено», - зауважив він. Грицак припустив, що їх тоді завербували російські спецслужби.