У мережі віднайшли цікаве фото з Савченко

Нещодавно в мережі Інтернет було знайдено фото, на якому фігурує народний депутат Надія Савченко та генерал внутрішніх військ Кульчицький, який загинув, на околицях Києва під час «Революції гідності». Про це у себе на Фейсбуці розповів активіст Листопад Сергій, передає replyua.net.
На фотографії чітко видно генерала в захисній екіпіровці та нардепа Надію Савченко, яка знаходиться позаду нього. Як відомо, генерал Кульчицький приймав активну участь у антитерористичній операції на сході України. Його вертоліт було збито зенітно-ракетним комплексом неподалік гори Карачун 29-го травня 2014 року. Чоловік був авторитетним військовослужбовцем та лідером як серед своїх підлеглих і колег, так і серед цивільного населення. Після загибелі президента України Петро Порошенко нагородив Кульчицького найвищою нагородою – Герой України (посмертно). Як повідомлялося раніше, Надія Савченко згадала часи Майдану, як вона «була розмежувальною стіною між двома сторонами протистояння». Вона розповідала, що як військовий, який давав військову присягу, вона мала захищати як людей, які зібралися, щоб відстоювати свої права, так і президента і його владу, які також являються народом України.