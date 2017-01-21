Эксперты гадают, кто закрыл «Рошен» в Липецке: Порошенко или «слепой траст»?

Критики президента Порошенко отмечают, что закрытие фабрики «Рошен» в Липецке состоялось лишь на третий год полномочий президента Украины и принято только под давлением общественности. В то же время другие обозреватели констатируют, что Липецкая фабрика не влияла на решение главы государства и к закрытию предприятия в РФ президент не имеет никакого отношения.
Украинский политолог Александр Палий в интервью одной из радиостанций высказал мнение, что Липецкая фабрика никак не влияла на решение президента. «Порошенко не занимался бизнесом и, как и обещал, отдал его в так называемый «слепой траст». То есть, грубо говоря, придумывать, что какая-то небольшая фабрика, стоимость которой в лучшие времена была где-то маленьким процентом от всего состояния Порошенко, могла влиять на его решения, как президента, очень глупо? Ну, это был бред чистой воды», – прокомментировал Палий.
Политолог Сергей Гайдай противоположной точки зрения и считает, что президент сам сказал, что если бы он не имел никакого отношения к «рошеновским» активам, а принимать решения мог какой-нибудь «слепой траст», то фабрика и дальше бы работала. «Мне непонятно – президент, или «слепой траст» принял такое решение? Когда он говорил правду? Передававший «Рошен» в управление «слепому трасту», или сейчас, когда он говорит, что сам принимает решения по поводу предприятия «Рошен» в Липецке?», – задается вопросом политолог.