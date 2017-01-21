Стало відоме ім'я вбитого столичного адвоката. Поліції кинуто ще один виклик

Минулої ночі в Дніпровському районі Києва невідомий злочинець застрелив 46-ти річного столичного адвоката Валерія Олександровича Рибальченка. Про це у суботу, 21-го січня, на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук розповів його колега Абрамчук Дмитро, інформує replyua.net.
«Цієї ночі на Слобідці був вбитий адвокат Рибальченко Валерій Олександрович. Хочу висловити рідним та близьким загиблого свої співчуття. Питання лише в тому, чи залишилися в поліції справжні професіонали після псевдо реформи, які зможуть розкрити цей злочин», - написав адвокат. Як відомо, в ніч на 21-ше січня у Києві невідомий вистрілив у адвоката. Від отриманого поранення чоловік помер в лікарні.
Раніше також повідомлялося, що в поліції вже більше ніж півроку не мають ніяких конкретних результатів щодо розслідування вбивства відомого українського журналіста, співвласника видання «Українська правда» Павла Шеремета. Поліція заявляє, що деякі зрушення за 6 місяців у даній справі вони мають, однак нічого конкретного поки назвати не можуть. Павло Шеремет загинув влітку минулого року в результаті вибуху бомби, яку було закладено в автомобіль його цивільної дружини Олени Притули.