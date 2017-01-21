В посольстве Украины сообщили, когда Порошенко встретится с Трампом

Представители посольства Украины в Соединенных Штатах рассчитывают на то, что новый американский президент Дональд Трамп сможет встретиться со своим украинским коллегой Петром Порошенко через несколько недель, - в конце февраля.
Как передает replyua.net со ссылкой на 112 Украина, в конце февраля может быть проведена двусторонняя встреча. «В это время Украина уже будет председательствовать в Совете безопасности ООН, и, возможно, там будет участвовать и президент Украины. Мы попытаемся предложить американской стороне использовать такую возможность, чтобы Дональд Трамп встретился с Петром Порошенко. Это было бы вполне естественно, поскольку существуют вопросы, которые необходимо обсуждать в самое ближайшее время», заявил Валерий Чалый, посол Украины в США.
Дипломат подчеркнул, что США и Украина должны говорить только на три темы, которые сейчас в приоритете – противодействие российской агрессии, институционные механизмы и развитие реформ в Украине. Напомним, что во время поездки в Давос на экономический форум Петр Порошенко в интервью заявил о том, что надеется встретиться с Трампа до конца февраля этого года.