Лидер «Океана Эльзы» поможет гражданам Украины с учебой в США

Святослав Вакарчук, бессменный лидер группы «Океан Эльзы», будет ведущим финансовым спонсором и организатором программы для граждан Украины The Ukrainian Emerging Leaders Program, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Вакарчука.
Новый масштабный проект позволит молодым талантливым украинцам обучаться в США, в Стэнфордском университете. Как рассказали в пресс-службе, проект пока пилотный, но, если удастся реализовать большую часть программы, его запустят на постоянной основе. Для участия в проекте отведены строгие критерии отбора: учиться в США смогут граждане, достигшие 28-летнего возраста. После учебы в США они обязаны вернуться в Украину. Все участники должны иметь опыт работы не меньше пяти лет и достижения в области верховенства права и демократии в Украине. Также обязательно владение английским языком.
На учебу отправятся только три украинца уже в сентябре. В американском университете их ждет десятимесячный курс обучения. В пресс-службе добавили, что учеба в США позволит талантливым украинцам познакомиться с известными компаниями, расширить круг общения, а также параллельно разрабатывать свои проекты.