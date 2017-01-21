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Россиянин за взятку пытался получить украинское гражданство

Россиянин за взятку пытался получить украинское гражданство
Сотрудники прокуратуры и СБ Украины в Луганской области смогли разоблачить схему, по которой иностранцы, а также лица с оккупированной территории легализировались в Украинском государстве, о чем сообщили в отделе по связям с общественностью регионального управления Службы безопасности Украины, информирует «Укринформ».

Как удалось выяснить replyua.net, все началось с того, что к правоохранителям в СБУ с обращением пришел человек, занимающий одну из руководящих должностей в одном из горотделов Госслужбы миграции, и сообщил информацию, что за то, что он оформит паспорта украинского образца, ему хотят дать взятку. Стражи порядка установили, что преступником является россиянин. Кроме того выяснилось, что правонарушитель пребывает в розыске. К нам в государство он прибыл, предъявляя везде документы, которые свидетельствовали, что он является жителем Крымского полуострова. Спустя некоторое короткое время он вступил в фиктивный брак, изменяя при этом свою фамилию, и даже хотел уже получить паспорт украинского образца.

Стражи порядка задержали гражданина Российской Федерации, нарушившего закон Украины, в здании Госслужбы по миграциям после того, как им была передана взятка и получен паспорт украинского образца. По факту правонарушения было начато уголовное дело согласно части 3 статьи 169 Уголовного кодекса Украины. Задержанный, по решению фемиды, будет пребывать под стражей.
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