Омбудсмен назвала незаконной остановку Киевом соцвыплат жителям оккупированного Донбасса

Украинская власть действует незаконно, приняв решение о приостановке соцвыплат жителям временно оккупированных территорий Донбасса из-за проведения там АТО. Как передает replyua.net, с таким заявлением выступила уполномоченный парламента по правам человека Валерия Лутковская. Известно, что украинским правительством 7 января прошлого года было принято решение о приостановлении выплат украинским гражданам, проживающим на территории самопровозглашенных республик социальных льгот и выплат. В Кабмине при этом сообщили, что основанием для продолжения таких выплат может стать только возобновление Киевом полного контроля над всем Донбассом.
«Мы прекратили выплату тех социальных выплат, которые не имеют ничего общего с проведением АТО. Мы вполне незаконно не выплачиваем пенсии, поскольку отсутствуют всякие основания для того, чтобы выплачивать пенсии на территории Донбасса», - заявила Лутковская.
Она подчеркнула, что пенсионер, который получает мизерную пенсию, не будет оказывать материальную помощь пророссийским террористам. Более того, омбудсмен считает, что матери-одиночки не смогут спонсировать боевиков, а также не будут давать минимальные суммы для их поддержки.