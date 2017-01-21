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Досрочные выборы в Украине в ближайшее время возможны – эксперт

Досрочные выборы в Украине в ближайшее время возможны – эксперт
Судя по тому, к каким действиям прибегают украинские власти, можно предположить возможность проведения в стране досрочных выборов на протяжение ближайших шести месяцев. Как передает replyua.net, соответствующее мнение в интервью «Апострофу» озвучил Тарас Загородний, являющийся управляющим партнером в Национальной антикризисной группе. По его мнению, новость о том, что в российском Липецке прекратила работу кондитерская фабрика Roshen, означает начало борьбы нынешнего украинского лидера за возможность избрания на второй срок президента. «Сейчас можно с уверенностью заявить, что мы живем в электоральном цикле президентства на 2019 год», - подчеркнул Загородний.

Он также предположил, что решение властей поднять своим гражданам размер минимальной заработной платы до 3200 гривен может быть подтверждением неминуемости проведения досрочных выборов в высший законодательный орган страны.

«Новость о том, что поднимаются пенсии и зарплаты – такое могут делать разве что перед проведением выборов. Практика показала, что эффект от поднятых социальных выплат не продолжается более шести месяцев. Иными словами, я уверен, что летом, или не позднее осени украинцам опять придется идти на выборы», - сказал эксперт.
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