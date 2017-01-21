У Київській ОДА хочуть, щоб перевізники пояснили підвищення вартості проїзду

Київська обласна державна адміністрація хоче отримати від перевізників вагомі обґрунтування підвищення вартості за проїзд. Про це повідомив губернатор Київщини Горган Олександр, інформує прес-центр облдержадміністрації, передає replyua.net.
За його словами, на сьогоднішній день згідно з чинним законодавством України, державна влада не може здійснювати контроль над ціноутворенням тарифів на перевезення пасажирів у міських та міжміських сполученнях. «Нам необхідно знайти збалансоване рішення, яке задовольнить і мешканців Київської області, і кожного перевізника. Ми у свою чергу готові сприяти цьому процесу, щоб задоволеними залишилися обидві сторони», - наголосив Горган.
Як повідомлялося раніше, з 21-го січня міські перевізники Києва збираються підняти вартість проїзду ще на 1 гривню. Крім того проїзд у автобусах, які рухаються з Бучі та Ірпеня до Києва, вартість проїзду підніметься на 3 – 4 гривні. Як відомо, перед цим вартість проїзду і міському громадському транспорті Києва піднялася на 1 – 2 гривні. У міжміських сполученнях на 3 гривні. Перевізники пояснюють це тим, що на сьогоднішній день обслуговування автобусів стало значно дорожчим – якісні деталі зросли в ціні майже на половину. Крім того всі перевізники посилаються на подорожання пального.