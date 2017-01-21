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Лутковська заявила, що скасування пенсій мешканцям окупованих територій - незаконне рішення

Лутковська заявила, що скасування пенсій мешканцям окупованих територій - незаконне рішення
Проведення антитерористичної операції на сході України не являється причиною для того, щоб припинити виплачувати пенсії українським громадянам, які залишаються на окупованих територіях. Про це під час телеефіру на каналі «112 Україна» заявила український омбудсмен Валерія Лутковська, передає replyua.net.

«У мене викликає сміх та відчуття сарказму, коли я чую, що пенсіонери, які отримують по півтори тисячі пенсії будуть фінансувати тероризм! Мати, яка залишилася з дитиною на руках, не віддасть свою законну соціальну виплату на користь тероризму. Але в той самий час чомусь всі ігнорують одне серйозне питання – закупка власного вугілля з непідконтрольної Луганської області. От це дійсно обурює. Розберіться краще з цим питанням», - наголосила вона.

За словами вповноваженої Верховної Ради з питань прав людини, держава зобов’язана платити пенсії та інші соціальні виплати всім громадянам України не залежно від того, чи є для цього механізм, оскільки це проблема не простих людей, - це вже проблема влади, яка має знайти способи робити виплати. Як відомо, з грудня 2014 року за постановою уряду мешканці окупованих територій перестали отримувати соцвиплати. Відновити їх мають після повернення територій під контроль української влади.
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