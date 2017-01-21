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"Платить за сусідів": Киянину нарахували 10 тисяч за тепло

"Платить за сусідів": Киянину нарахували 10 тисяч за тепло
У Києві чоловік, який проживає за адресою Княжий затон, 2/30, отримав квитанцію на оплату опалення за попередній місяць з космічною цифрою – 9600 гривен. Ймовірно, йому наражували також використання тепла його сусідами. Про це у суботу, 21-го січня, на сторінці у Фейсбуці повідомляє ПАТ «Київенерго», передає replyua.net.

Також у інформаційному листі вказується, що чоловік мешкає у чотирьохкімнатній квартирі з прощею 123 квадратних метри. У листопаді йому нарахували за опалення 4300 гривень. При цьому у підприємстві наголосили, що ні різниця в періоді нарахування, ні різниця в температурах між двома опалювальними місяцями не могли настільки вплинути на розмір платіжки. «Справа в тому, що у тому будинку, де проживає чоловік, якому прийшла скандальна квитанція, встановлено 5 будинкових лічильників на 558 квартир. У 298 квартирах встановлені індивідуальні прилади. У тій секції будинку, де живе чоловік, 84 квартири, з який 67 мають власні лічильники. Показники передали лише 50. Саме тому могла статися помилка», - пояснили в «Київенерго». У повідомленні наголосили, що власники квартир з індивідуальними лічильниками на опалення сплачують за тепло згідно показників даних приладів, згідно закону України.
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