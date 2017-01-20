валюта
СпецтемаКазанский: на Донбассе приведен в действие план Даллеса

Манн: в деле против России Украина избрала заведомо проигрышную линию поведения

Манн: в деле против России Украина избрала заведомо проигрышную линию поведения
Политический аналитик Соломон Манн на своей странице в Фесбуке прокомментировал продвижение дела по рассмотрению иска Российской Федерации против Украины в Высоком Суде Лондона, - передает replyua.net.

Манн сообщает: «Судья в деле России против Украины о долге в три миллиарда долларов вынесет свой вердикт уже в январе. Решение может появиться в течение этой недель, а может и в конце месяца». Как известно, речь идет о долге, которые проистекает из обязательств, взятых на себя украинским правительством в декабре 2013 года – менее, чем за месяц до его бегства из страны. Российские власти настаивают на своей позиции, отказывая в реструктуризации.

Блогер подчеркивает, что юристы оценивают позицию Российской Федерации как «сильную» и недоумевают – для чего украинская сторона выбрала заведомо проигрышную линию, основанную на политических доводах, не интересующих Высокий Суд Лондона? В Киеве заявляют уже, что, дескать, дело все равно было проигрышное, но «...Украина должна была использовать Высокий Суд Лондона как трибуну, чтобы заявить на весь мир о российской агрессии еще раз...».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: сегодня жители Липецка освободились от рабства Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы
Важное за сутки
20 янв 2017
25464

Блогер: сегодня жители Липецка освободились от рабства Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы

Известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook пишет, что адвокатом «бандеровской» фабрики «Рошен» в Липецке была Виолетта Волкова, которая называла себя

20 янв 2017
12849

Появились устрашающие сведения о войсках Путина возле украинских границ

Согласно информации военного эксперта Юрия Карина, вместе с незаконно аннексированным Крымом и Приднестровьем Россия сосредоточила возле границ с Украиной не менее 70 тысяч бойцов, передает

20 янв 2017
10329

У Кремлі неочікуване звільнення: українські хакери виконали свою "місію"

Опублікована у жовтні минулого року українськими хакерами з угрупування «Кіберхунта» переписка помічника президента Російської Федерації Суркова Владислава врешті решт призвела до того, що керівник

Последние новости

Сазонов: Государственная фискальная служба Украины безответственно подходит к подбору кадров

Манн: в деле против России Украина избрала заведомо проигрышную линию поведения

Раздел о защите прав ЛГБТ удалили с сайта Белого дома

Президент Тайваня поздравил Трампа с инаугурацией в Twitter

Політолог: раніше українські політики їхали на паломництво у Москву, а тепер у Вашингтон

Александр Дубровин рассказал, арестуют ли счета ПриватБанка

Сбор голосов за импичмент Трампу уже ведется

Известный экс-футболист киевского «Динамо» признался, что он уже давно Свидетель Иеговы

Солдат-срочник трагически погиб на полигоне под Николаевом

Печерский суд разрешил заочное расследование госизмены Януковича

На сына Виталия Кличко напал аллигатор в США

Трамп с инаугурации начал свою «войну» с Китаем

У Ляшко прокомментировали отлучение Савченко от гостайны

Генералы США удивились ноу-хау украинских военных в Харькове

Манн: война между Трампом и СМИ не стихает

Сеть потрясла история кошки, из которой боевики «ДНР» сделали растяжку

Первая президентская речь Трампа: США прекратит поддерживать другие страны

Эксперты предрекают резкий рост добычи сланцевой нефти и газа в США

В Харькове не захотели давать проспекту имя погибшего героя АТО

Уходя их Белого дома, Обама оставил Трампу записку

 Новости за день