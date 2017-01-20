Манн: в деле против России Украина избрала заведомо проигрышную линию поведения

Политический аналитик Соломон Манн на своей странице в Фесбуке прокомментировал продвижение дела по рассмотрению иска Российской Федерации против Украины в Высоком Суде Лондона, - передает replyua.net.
Манн сообщает: «Судья в деле России против Украины о долге в три миллиарда долларов вынесет свой вердикт уже в январе. Решение может появиться в течение этой недель, а может и в конце месяца». Как известно, речь идет о долге, которые проистекает из обязательств, взятых на себя украинским правительством в декабре 2013 года – менее, чем за месяц до его бегства из страны. Российские власти настаивают на своей позиции, отказывая в реструктуризации.
Блогер подчеркивает, что юристы оценивают позицию Российской Федерации как «сильную» и недоумевают – для чего украинская сторона выбрала заведомо проигрышную линию, основанную на политических доводах, не интересующих Высокий Суд Лондона? В Киеве заявляют уже, что, дескать, дело все равно было проигрышное, но «...Украина должна была использовать Высокий Суд Лондона как трибуну, чтобы заявить на весь мир о российской агрессии еще раз...».