Александр Дубровин рассказал, арестуют ли счета ПриватБанка

В СМИ регулярно появляются сообщения о том, что некоторые коррсчета ПриватБанка в иностранных банках могут быть арестованы. В пятницу, 20 января, первый зампред ПриватБанка Александр Дубровин официально прокомментировал эту информацию. Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка, такой исход событий исключён: наличие претензий у держателей евробондов национализированного финансового учреждения не является гарантией ареста его активов.
Дубровин, комментируя сложившуюся вокруг ПриватБанка ситуацию, сослался на некомпетентность и нежелание «экспертов» разбираться в предмете обсуждения. Напротив, утверждает первый зампред правления, международное право не предусматривает возможности ареста коррсчетов банка, а тем более — счетов его клиентов в случаях, подобных ситуации с ПриватБанком.
Разъяснил Дубровин и суть претензий, который выказывают в связи с национализацией ПриватБанка держатели евробондов. По его словам, они «касаются восстановления прав владельцев» евробондов. Правовых же оснований для ареста активов крупнейшего украинского банка, как подчеркивает представитель ПриватБанка, в настоящее время нет — в случае обращения держателей евробондов в суд руководство финансового учреждения готово доказывать правомерность перевода евробондов в капитал.