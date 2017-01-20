Печерский суд разрешил заочное расследование госизмены Януковича

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В Украине будет проведено заочное расследование по делу о государственной измене, которое вменяется беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Соответственное разрешение в ответ на просьбу следователя военной прокуратуры в пятницу, 20 января, в рамках заседания Печерского суда вечером дала судья Кристина Тарасюк.Как передаёт replyua.net со ссылкой на данные корреспондентов «Интерфакс-Украина», такое решение Печерского суда не подлежит пересмотрам: военная прокуратура с разрешения суда на законных основаниях инициирует специальное досудебное расследование, несмотря на попытки адвокатов Януковича доказать отсутствие состава преступления по части госизмены в действиях Виктора Януковича.Известно, что заседание по данному делу длилось порядка 12 часов. В рамках этого судебного процесса адвокаты Януковича озвучивали несколько десятков ходатайств, однако подавляющее большинство из них следственный судья Тарасюк отклоняла. В частности, к таким ходатайствам относятся допросы Турчинова, Порошенко, Яценюка, Парубия. Представители военной прокуратуры, в свою очередь, убеждали суд в достаточности доказательств государственной измены со стороны Виктора Януковича.