валюта
СпецтемаКазанский: на Донбассе приведен в действие план Даллеса

Печерский суд разрешил заочное расследование госизмены Януковича

Печерский суд разрешил заочное расследование госизмены Януковича
В Украине будет проведено заочное расследование по делу о государственной измене, которое вменяется беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Соответственное разрешение в ответ на просьбу следователя военной прокуратуры в пятницу, 20 января, в рамках заседания Печерского суда вечером дала судья Кристина Тарасюк.

Как передаёт replyua.net со ссылкой на данные корреспондентов «Интерфакс-Украина», такое решение Печерского суда не подлежит пересмотрам: военная прокуратура с разрешения суда на законных основаниях инициирует специальное досудебное расследование, несмотря на попытки адвокатов Януковича доказать отсутствие состава преступления по части госизмены в действиях Виктора Януковича.

Известно, что заседание по данному делу длилось порядка 12 часов. В рамках этого судебного процесса адвокаты Януковича озвучивали несколько десятков ходатайств, однако подавляющее большинство из них следственный судья Тарасюк отклоняла. В частности, к таким ходатайствам относятся допросы Турчинова, Порошенко, Яценюка, Парубия. Представители военной прокуратуры, в свою очередь, убеждали суд в достаточности доказательств государственной измены со стороны Виктора Януковича.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: сегодня жители Липецка освободились от рабства Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы
Важное за сутки
20 янв 2017
25464

Блогер: сегодня жители Липецка освободились от рабства Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы

Известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook пишет, что адвокатом «бандеровской» фабрики «Рошен» в Липецке была Виолетта Волкова, которая называла себя

20 янв 2017
12849

Появились устрашающие сведения о войсках Путина возле украинских границ

Согласно информации военного эксперта Юрия Карина, вместе с незаконно аннексированным Крымом и Приднестровьем Россия сосредоточила возле границ с Украиной не менее 70 тысяч бойцов, передает

20 янв 2017
10329

У Кремлі неочікуване звільнення: українські хакери виконали свою "місію"

Опублікована у жовтні минулого року українськими хакерами з угрупування «Кіберхунта» переписка помічника президента Російської Федерації Суркова Владислава врешті решт призвела до того, що керівник

Последние новости

Сазонов: Государственная фискальная служба Украины безответственно подходит к подбору кадров

Манн: в деле против России Украина избрала заведомо проигрышную линию поведения

Раздел о защите прав ЛГБТ удалили с сайта Белого дома

Президент Тайваня поздравил Трампа с инаугурацией в Twitter

Політолог: раніше українські політики їхали на паломництво у Москву, а тепер у Вашингтон

Александр Дубровин рассказал, арестуют ли счета ПриватБанка

Сбор голосов за импичмент Трампу уже ведется

Известный экс-футболист киевского «Динамо» признался, что он уже давно Свидетель Иеговы

Солдат-срочник трагически погиб на полигоне под Николаевом

Печерский суд разрешил заочное расследование госизмены Януковича

На сына Виталия Кличко напал аллигатор в США

Трамп с инаугурации начал свою «войну» с Китаем

У Ляшко прокомментировали отлучение Савченко от гостайны

Генералы США удивились ноу-хау украинских военных в Харькове

Манн: война между Трампом и СМИ не стихает

Сеть потрясла история кошки, из которой боевики «ДНР» сделали растяжку

Первая президентская речь Трампа: США прекратит поддерживать другие страны

Эксперты предрекают резкий рост добычи сланцевой нефти и газа в США

В Харькове не захотели давать проспекту имя погибшего героя АТО

Уходя их Белого дома, Обама оставил Трампу записку

 Новости за день